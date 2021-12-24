"Через месяц будет свадьба": павлодарку выкрали из кафе для замужества

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21 декабря в правоохранительные органы Павлодара поступило сообщение о похищении девушки с целью замужества. Сейчас по данному факту проводится расследование. Подробности сообщаются на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Заявительница при встрече со стражами порядка рассказала, что несколькими часами ранее она вместе с друзьями встретилась в кафе, чтобы пообедать.

Спустя некоторое время один парень из их компании попросил ее подругу выйти с ним из заведения, чтобы поговорить наедине. Девушка согласилась. После чего молодые люди уехали якобы покататься по городу и обещали приехать через час.

Но позже пришел супруг одной из павлодарок и сообщил, что тот парень по древним обычаям украл их подругу замуж. Мужчина уточнил, что примерно через месяц будет свадьба, поэтому надо готовиться к мероприятию.

После чего девушка решила обратиться в полицию.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 УК РК (Похищение человека). Подозреваемый задержан", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948369-cherez-mesyats-budet-svadba-pavlodarku-vykrali-iz-kafe-dlya-zamuzhestva/