Конфликт из-за давних обид закончился стрельбой в Карагандинской области

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17 декабря в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение о конфликте между двумя сельчанами, который привел к серьезным последствиям, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

После обращения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что ссора возникла из-за давних обид.

Словесная перепалка переросла в драку, после которой мужчины разошлись. Но один из них забежал домой и взял охотничье ружье.

35-летний злоумышленник вернулся к обидчику и произвел выстрел на улице в своего 32-летнего оппонента.

Потерпевший с огнестрельным ранением доставлен в больницу Караганды. Подозреваемый дал признательные показания. Изъяты ружье и гильзы.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948368-konflikt-iz-za-davnih-obid-zakonchilsya-strelboy-v-karagandinskoy-oblasti/