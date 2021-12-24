Казахстанка за 3 млн тенге хотела вытащить родственника из тюрьмы, но у нее не вышло

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К стражам порядка обратилась жительница Сарыагашского района и рассказала, что попалась на уловку мошенников. Женщина намеревалась вытащить своего родственника из тюрьмы, но лишилась 3 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Женщина рассказала правоохранителям, что двое неизвестных, войдя в доверие, обещали помочь вытащить ее родственника из тюрьмы и выманили у нее около 3 миллионов тенге. Однако в итоге она не дождалась обещанного и лишилась денег.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Выяснилось, что молодой человек и его девушка решили легким путем получить деньги.

Сейчас проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948353-kazahstanka-za-3-mln-tenge-hotela-vytaschit-rodstvennika-iz-tyurmy-no-u-nee-ne-vyshlo/