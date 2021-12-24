Мужчина угрожал оружием и выгнал семью на улицу в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

В селе Ащисай пьяный мужчина устроил дома скандал, угрожал оружием и выгнал семью на улицу. Кроме того, ограбил магазин собственной матери. Подробности инцидента озвучил департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

15 декабря около 13.30 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Ащисай пьяный мужчина, угрожая оружием, выгнал свою семью на улицу, а потом сел за руль машины и уехал.

На место направили несколько экипажей. При проческе улиц в течение 40 минут после обращения был остановлен автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 33-летний нарушитель.

Он стал вести себя неадекватно и пытался скрыться. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение средней степени. За отсутствие водительских прав его арестовали на 20 суток.

Кроме того, выяснилось, что мужчина во время семейного дебоша забежал в магазин возле дома и у хозяйки, которая является его матерью, похитил с прилавка спиртное и продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.1 УК РК (Грабеж). Проводится досудебное расследование.

Также оказалось, что за скандалистом числится гладкоствольное охотничье ружье ИЖ, но мужчина его спрятал. Сейчас полицейские выясняют, где именно оно находится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948337-muzhchina-ugrozhal-oruzhiem-i-vygnal-semyu-na-ulitsu-v-almatinskoy-oblasti/