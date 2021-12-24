Показывал свою силу на людях: неприязнь привела к убийству в Алматинской области

Подозреваемый на допросе. Фото: instagram.com/police_almobl

4 декабря в собственном доме в селе Акши было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Утром 4 декабря в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение об обнаружении в своем частном доме тела 43-летнего жителя села Акши с признаками насильственной смерти.

Факт зарегистрирован по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

На место выехала следственно-оперативная группа. Позже стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 18-летний односельчанин погибшего.

Он пытался скрыться от следствия, но его задержали в Алматы и водворили в изолятор временного содержания. Молодой человек сознался в преступлении.

По его словам, у него были неприязненные отношения с потерпевшим, который, имея физическое превосходство, будучи в нетрезвом состоянии, прилюдно демонстрировал силу.

Чтобы наладить общение, 3 декабря парень купил спиртное и пришел к своему обидчику домой. Выпил с ним и двумя его друзьями. Но около полуночи произошел очередной конфликт, в ходе которого 18-летний сельчанин нанес оппоненту множественные ножевые ранения, а потом скрылся.

Подозреваемый с санкции суда арестован на 2 месяца. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948330-pokazyval-svoyu-silu-na-lyudyah-nepriyazn-privela-k-ubiystvu-v-almatinskoy-oblasti/