Крупную поставку "пиратских" дисков на 50 млн тенге пресекли в Алматы (видео)

Пиратские диски. Кадр из видео: официальный сайт Агентства по финансовому мониторингу

В Алматы ликвидирован канал продаж нелицензионных офисных программ под логотипом Microsoft. Об этом сообщает Агентство РК по финмониторингу на своем официальном сайте.

Поставку ПО пресекли сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft.

По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществляли поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Трое задержанных с санкции суда 2 месяца будут находиться под стражей. Иную информацию в АФМ в интересах следствия разглашать не стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948278-krupnuyu-postavku-piratskih-diskov-na-50-mln-tenge-presekli-v-almaty-video/