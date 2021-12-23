Гулявшему с собакой жителю ВКО стало скучно, поэтому он решил неудачно пошутить

Иллюстративное фото: ДП ВКО

С начала текущего года на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 4 факта сообщения о заложенном взрывном устройстве, которые в ходе проверки оказались ложными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Только в ноябре полицейские совместно с другими специальными службами отработали два ложных вызова.

Так, 17 ноября в управление полиции Усть-Каменогорска обратился 50-летний житель города, который сообщил о возможном теракте.

Получив сигнал, сотрудники отреагировали незамедлительно. Но в указанном месте ничего не обнаружили. Выяснилось, что мужчина, находясь на прогулке со своей собакой, решил просто пошутить.

Спустя несколько дней уже другой 46-летний житель Усть-Каменогорска сообщил о том, что в одном из подъездов дома по улице Лихарева заложено взрывное устройство. Эта информация также не подтвердилась.

Установлено, что оба звонка явились следствием алкогольного опьянения.

По данным фактам составлены протоколы по ст.438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов специальных служб), назначены штрафы в размере 30 МРП каждому.

Санкцией статьи при повторном совершении нарушения предусмотрен штраф в размере 60 МРП, а в случае совершения нарушения несовершеннолетним штраф в размере 15 МРП грозит его родителям.

Правоохранители предупредили, что за подобные сообщения также предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948238-gulyavshemu-s-sobakoy-zhitelyu-vko-stalo-skuchno-poetomu-on-reshil-neudachno-poshutit/