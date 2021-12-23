Золото и деньги нашли в ходе обыска с участием спецназа в одном из домов в Актобе (видео)

Кадр из оперативного видео: ДП Актюбинской области

13 декабря в ходе проведения санкционированного обыска с участием бойцов СОБР в одном из домов в Актобе обнаружены деньги, золото, наркотики и похищенное имущество, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Актобе сотрудники отдела криминальной полиции совместно с бойцами СОБР провели санкционированный обыск в одном из частных домов. Связан он был с фактами карманных краж.

В результате чего были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 21 сотовый телефон, 92 флеш-карты от смартфонов, 2 адаптера, 41 наименование золотых изделий, 13 USB-карт, 8 кошельков, 28 чехлов для телефонов, деньги в сумме 990 тысяч тенге и наркотики.

В настоящее время установлено, что некоторые вещи проходят в качестве похищенного имущества по нераскрытым уголовным делам.

Две женщины, подозреваемые в совершении краж, взяты под стражу.

"В случае, если кем-то из граждан будут опознаны принадлежащие им вещи или предметы, просим обратится в ГОП № 2 Астанинского района УП Актобе по адресу: 11 микрорайон, дом 51А", - обратились в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948161-zoloto-i-dengi-nashli-v-hode-obyska-s-uchastiem-spetsnaza-v-odnom-iz-domov-v-aktobe-video/