Мужчина подобрал попутчика по дороге в Нур-Султан и лишился машины

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Житель Туркестанской области обратился в полицию с заявлением об угоне авто. По подозрению в совершении этого преступления был задержан попутчик потерпевшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Заявитель сообщил, что планировал добраться из Шымкента в Нур-Султан на своей машине. Далее, с его слов, когда он проезжал через Тюлькубасский район, его остановил неизвестный мужчина и попросил подвезти. Он взял попутчика.

По дороге водитель остановился возле столовой, чтобы поесть, а когда вернулся к месту остановки, его машины Toyota Alphard уже не было. Не было и попутчика.

В полиции предположили, что именно пассажир-незнакомец угнал автомобиль. Было возбуждено уголовное дело по статье УК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Подозреваемого нашли и задержали в Байдибекском районе Туркестанской области. Им оказался житель Шымкента, который ранее был судим за мошенничество и кражи чужого имущества. По версии следствия, он угнал автомобиль, чтобы доехать до назначенного места.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948140-muzhchina-podobral-poputchika-po-doroge-v-nur-sultan-i-lishilsya-mashiny/