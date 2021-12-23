Конгрессвумен из США пригрозили пистолетом и отобрали машину средь бела дня

Мэри Гэй Скэнлон. Фото: Twitter/Мэри Гэй Скэнлон

Машину политической деятельницы американского штата угнали двое грабителей, передает Би-би-си.

Член демократической партии, конгрессвумен из штата Филадельфия Мэри Гэй Скэнлон возвращалась после рабочего совещания примерно в три часа дня в минувшую среду. Внезапно к ней подъехали двое грабителей на темном внедорожнике и, угрожая пистолетом, забрали ключи от машины, удостоверение личности и государственный телефон.

Сообщается, что Скэнлон не пострадала. ФБР ведутся поиски грабителей.

Примечательно, что инцидент произошел спустя сутки после ограбления другого законодателя, сенатора штата Иллинойс Кимберли Лайтфорд. К ней с супругом также подъехал внедорожник, откуда вышли злоумышленники с пистолетом и потребовали отдать ключи от машины.

В этом году количество случаев угона автомобилей в штате Филадельфия увеличилось на 80 процентов. А ограблений с применением огнестрельного оружия стало больше на 27 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948107-kongressvumen-iz-ssha-prigrozili-pistoletom-i-otobrali-mashinu-sred-bela-dnya/