Ударил жену знакомого и вызвал на драку: мужчину убили в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/police_almobl

В Алматинской области конфликт школьных знакомых закончился убийством. Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении и пояснил, что за день до трагедии погибший ударил его жену. Подробности случившегося озвучил департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

Утром 18 декабря в дежурную часть Панфиловского РОП из больницы поступило сообщение о госпитализации 32-летнего жителя Жаркента с множественными проникающими ранениями грудной клетки слева, колото-резаными ранами бедра и плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и др. В результате мужчина скончался.

Факт зарегистрировали по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

Подозреваемый был установлен с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 30-летний житель села Байсерке Илийского района.

Мужчина сознался в содеянном. Рассказал, что подвозил пьяного школьного знакомого, который вел себя неадекватно и агрессивно, ударил его жену, вызывал на драку.

На следующий день в 8 часов утра подозреваемый приехал домой к знакомому для выяснения отношений. Они отправились за город, между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина забрал нож у потерпевшего и нанес ему несколько ударов в грудь, плечо и ногу.

Увидев, что оппонент истекает кровью и теряет сознание, он выбросил орудие преступления, загрузил пострадавшего в багажник и отвез в больницу. В его машине обнаружили следы, похожие на кровь.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, автомобиль поставили на штрафстоянку. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948022-udaril-zhenu-znakomogo-i-vyzval-na-draku-muzhchinu-ubili-v-almatinskoy-oblasti/