Рабочих заподозрили в угоне авто главы крестьянского хозяйства в Карагандинской области

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Двоих мужчин и женщину задержали стражи порядка по подозрению в угоне авто в Карагандинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

20 декабря в полицию с заявлением об угоне обратился 64-летний глава крестьянского хозяйства. По его словам, неизвестные угнали его машину, которая находилась на зимовке.

В ходе ОРМ были задержаны двое мужчин 30 и 37 лет, а также 50-летняя женщина. Все они являются рабочими данного крестьянского хозяйства. Как отметили сами задержанные, они лишь "хотели покататься на машине".

По данному факту проводится расследование по статье 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947946-rabochih-zapodozrili-v-ugone-avto-glavy-krestyanskogo-hozyaystva-v-karagandinskoy-oblasti/