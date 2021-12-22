Проститутку избили и ограбили в Алматы

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Алматинские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в ограблении женщины, оказывающей интимные услуги. Более того, указывается, что подозреваемые могли совершить несколько таких преступлений, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, одна из потерпевших обратилась за помощью поздно ночью. Она рассказала, что двое неизвестных под видом клиентов приехали на арендуемую ей квартиру.

Находясь там, мужчины избили ее, забрали 100 тыс. тенге и смартфон, после чего скрылись оставив ее в беспомощном состоянии.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые целенаправленно шли к пострадавшей с целью ограбления. Установлено, что 21-летний и 20-летний мужчины на момент задержания нигде не работали.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

В данный момент полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Поводом для этого стал смартфон, который у них изъяли после задержания.

Как уточнил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, данный гаджет использовался исключительно для контактов с потенциальными жертвами, так как в нем были записаны несколько десятков номеров женщин, оказывающих интимные услуги.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские попросили всех граждан, пострадавших от преступных действий лиц на фото, позвонить по телефонам: 8 (775) 774-44-41; 8 (775) 106-18-84; 8 (778) 620-82-16.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947939-prostitutku-izbili-i-ograbili-v-almaty/