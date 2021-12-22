Обманувшего бизнесмена на 42 млн тенге казахстанца задержали в Германии

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В Германии задержан казахстанец, который еще в 2014 году взял 42 млн тенге у бизнесмена, но оставил его в итоги ни с чем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, в 2014 году 54-летний житель Щучинска обманным путем завладел 42 млн тенге местного предпринимателя, пообещав ему поставить высокотехнологичное оборудование. Взамен предоставил поддельные документы.

Факт расследовали по ч.4 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка установили, что на полученные от потерпевшего деньги злоумышленник закрыл имевшиеся задолженности по кредитам и покинул Казахстан. Его объявили в международный розыск.

Позже выяснилось, что мужчина проживал в Германии по фальшивым документам. Его задержали местные полицейские.

В ноябре 2021 года во Франкфурте-на-Майне состоялась экстрадиция подозреваемого при участии правоохранительных органов Германии и сотрудников МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947918-obmanuvshego-biznesmena-na-42-mln-tenge-kazahstantsa-zaderzhali-v-germanii/