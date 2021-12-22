Многомиллионные кредиты "повесили" мошенники на актюбинцев через онлайн-приложение

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Десятки актюбинцев стали жертвами мошенников - неизвестные оформили на них через онлайн-приложение многомилионные кредиты. Обманутые горожане уже обратились в полицию, но, по словам пострадавших, правоохранители не предпринимают никаких действий.

С пострадавшими жителями Актобе встретились корреспонденты телеканала "Астана".

Горожане рассказывают похожие истории: сначала им звонили якобы из банка, предлагали оформить онлайн-кредит или установить онлайн-приложение для отслеживания своих счетов. Спустя некоторое время после установки приложения люди с удивлением обнаруживали, что на них оформлены кредиты. Займы брались в разных банках, а их суммы начинались с 2 миллионов тенге.

"Сотрудники предложили мне скачать приложение "Удаленный помощник", через который они получили доступ к моему телефону. За время нашего разговора было все действительно, как в банке. Эти люди очень грамотные, владеют терминологией, как банковские служащие. Около часа наш разговор длился, они успели оформить на меня кредит общей суммой 3,5 млн тенге", - рассказала горожанка Мария Ольто.

Обманутые актюбинцы обратились в банки, чтобы расторгнуть договоры, но там им помочь не смогли - заявили, что все оформлено по закону. Теперь горожанам приходится расплачиваться за кредиты, которых они не брали. Некоторые уже распродали свое имущество, чтобы погасить огромные займы.

"На меня в сумме оформили 8 миллионов 800 тысяч тенге, пришлось продать квартиру мужа. За эти деньги закрыли кредиты в трех банках. Мошенника, который оформил на меня самый крупный кредит в 3,5 миллиона тенге, нашли в Шымкенте. В банке сказали, что дальше работа правоохранительных органов. Я сообщила следователю, но никто ничего не делает", - делится актюбинка Гульшат Айтказиева.

Горожане написали заявление в полицию. Это подтвердили в правоохранительных органах. Стражи порядка советуют при звонке из банка сразу же бросать трубку и перезванивать в колл-центр учреждения - так меньше шансов попасться на уловки аферистов.

"У нас оперативно-розыскные мероприятия проводятся по раскрытию данных преступлений. По каждому делу конкретизировать сейчас не могу, ведется работа. В этой связи необходимо быть осторожным, в ходе разговора по телефону никакие контактные данные, никакие установочные данные про себя не выдавать никому", - объяснил замглавы следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

Согласно данным полиции, только в этом году в Актюбинской области было возбуждено 74 уголовных дела по фактам незаконного оформления онлайн-кредитов. Подозреваемые по 13 делам найдены в других регионах страны, еще 13 дел направлено в местные суды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947842-mnogomillionnye-kredity-povesili-moshenniki-na-aktyubintsev-cherez-onlayn-prilozhenie/