Оперативника осудили за "крышевание" незаконного бизнеса в Караганде

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Оперуполномоченный департамента экономических расследований приговорен к 12 годам лишения свободы за пособничество организаторам незаконного игорного бизнеса из Сатпаева и Жезказгана и неоднократные факты получения взяток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМУС Карагандинской области.

По данным суда, вместе с оперативником на скамье подсудимых оказались двое жителей региона.

По версии следствия, в 2018 году они организовали в Жезказгане и Сатпаеве незаконный игорный бизнес. Один из них осуществлял инкассирование терминалов на своем личном автомобиле и их техническое обслуживание. Оперативник ДЭР покровительствовал им, за что получал взятки в значительных размерах.

Также органы досудебного расследования установили, что в период с мая по декабрь 2019 года сотрудник получал взятки и от другого предпринимателя за непроведение проверок, а также других мероприятий, входящих в круг его должностных полномочий.

Прокурор просил назначить организаторам незаконного игорного бизнеса наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 4 года 8 месяцев. Для сотрудника ДЭР гособвинитель затребовал 15 лет заключения.

Адвокаты подсудимых утверждали, что все обвинения притянуты за уши и просили оправдать подзащитных за недоказанностью их вины.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда организаторам незаконного игорного бизнеса назначено наказание в виде 9 и 2,5 лет лишения свободы.

Оперуполномоченный ДЭР приговорен к 12 годам лишения свободы. При назначении наказания смягчающим обстоятельством для всех подсудимых признано наличие у них малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано нарушение оперативником принятой присяги", - сообщили в пресс-службе суда.

Также в СМУС добавили, что в связи с применением Закона "Об амнистии" по случаю 30-летия независимости Казахстана осужденный к 2,5 годам лишения свободы освобожден от основного наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947792-operativnika-osudili-za-kryshevanie-nezakonnogo-biznesa-v-karagande/