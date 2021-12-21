Набросил на шею удавку: нападение на игровой клуб совершено в Алматинской области

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В городе Уштобе Алматинской области пьяный посетитель игрового клуба напал на администратора, набросил ей удавку на шею и потребовал деньги. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Днем 8 декабря в полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 47-летняя жительница Уштобе, работающая администратором в игровом клубе.

По словам женщины, в зале находился один посетитель, который был в нетрезвом состоянии. Во время временного отключения электроэнергии он набросил ей на шею удавку и, угрожая расправой, потребовал деньги.

Злоумышленник забрал из кассы 189 тысяч тенге, схватил ключи, закрыл двери заведения снаружи и скрылся.

Данный факт зарегистрировали по ст.192 ч.2 УК РК (Разбой). На следующий день был задержан 46-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных доказательств признался в преступлении.

У него изъяли 18 тысяч тенге и сотовый телефон за 40 тысяч тенге, купленный на похищенные деньги.

Остальную часть суммы он потратил на личные нужды: заплатил за квартиру, купил алкоголь, продукты и рассчитался за такси.

Выяснилось, что подозреваемый имеет шесть судимостей за кражи, грабежи, угон и мошенничество. Сейчас в отношении него судом санкционирован арест на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947782-nabrosil-na-sheyu-udavku-napadenie-na-igrovoy-klub-soversheno-v-almatinskoy-oblasti/