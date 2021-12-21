Участника штурма Капитолия приговорили почти к 4 годам тюрьмы за нападение на полицейского

Капитолий США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американец был приговорен почти к четырем годам тюрьмы за участие в беспорядках во время штурма Капитолия 6 января, передает CNN.

Согласно судебным документам, во время беспорядков Девлин Томпсон ударил полицейского металлической дубинкой по руке. В день штурма Капитолия Томпсон, который проживает в Вашингтоне, пробыл на территории Капитолийского холма примерно три часа.

Ранее американец признал свою вину и сотрудничал со следствием. Это отметил судья Ройс Ламберт, сказав, что действия Томпсона заслуживают похвалы. Но это никак не может повлиять на вынесение приговора.

"Произошедшее в тот день насилие было вопиющим пренебрежением к государственным институтам", - сказал Ламберт перед вынесением приговора.

В итоге Томпсона приговорили к 46 месяцам тюрьмы.

Ранее в США прошло первое слушание по делу подозреваемого в штурме Капитолия актера из скандального мюзикла "Иисус Христос - суперзвезда" Джеймса Бикса. Сообщается, что мужчина все время перебивал судью и заявил о своей божественной власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947754-uchastnika-shturma-kapitoliya-prigovorili-pochti-k-4-godam-tyurmy-za-napadenie-na-politseyskogo/