Вкладчики финансовой пирамиды не хотят идти в суд в Актобе

Фото из архива: diapazon.kz

В Актобе проходят процессы сразу по нескольким финансовым пирамидам. Однако потерпевшие отказываются приходить в суд, поэтому пришлось оформлять привод, передает "Диапазон".

По одному из дел на скамье подсудимых оказались трое мужчин. Потерпевших насчитывается 3 176 человек, из них 2 612 - жители Актюбинской области.

Для объективности их всех должны допросить, однако многие вкладчики отказываются приходить в суд. Поэтому судье пришлось оформить привод, чтобы их принудительно доставляли для дачи показаний.

Напомним, в Актобе также проходит процесс над организаторами финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "ESTATE ломбард".

Дело считается одним из крупнейших в Казахстане. С заявлениями в полицию обратились более 17 тыс. человек, ущерб оценивался в 30 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947750-vkladchiki-finansovoy-piramidy-ne-hotyat-idti-v-sud-v-aktobe/