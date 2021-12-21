"Нанес знакомому ножевые ранения": полицейского уволили после конфликта в ВКО

Иллюстративное фото: polisia.kz

В соцсетях появилась информация о том, что в конце ноября в селе Аксуат Тарбагатайского района полицейский в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома нанес ножевые ранения знакомому. Однако у потерпевшего якобы отказались принимать заявление, поэтому он обратился в прокуратуру. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение об инциденте появилось в Telegram-канале Kozachkov offside. Отмечается, что якобы после нанесения ножевых ранений полицейским на место прибыли его коллеги, но укрыли данный факт.

Информацию прокомментировал начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. Он отметил, что в руководимом им ведомстве принимаются необходимые меры по укреплению законности и служебной дисциплины среди личного состава.

Поэтому значительно усилена дисциплинарная ответственность не только самих сотрудников, но и их непосредственных руководителей.

"В ноябре нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который, находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и совершил в отношении него хулиганские действия.

На этот факт мы отреагировали незамедлительно и в тот же день, 30 ноября, указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщил Сагат Мадиев.

По его словам, в настоящее время в отношении экс-полицейского осуществляется досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).

"Также со службы были уволены еще трое сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации данного факта в установленном порядке.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечено и руководство районного отдела, в том числе заместитель начальника по кадровой политике освобожден от занимаемой должности", - сообщил глава ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947708-nanes-znakomomu-nozhevye-raneniya-politseyskogo-uvolili-posle-konflikta-v-vko/