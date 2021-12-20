Гостя убили в массовой драке на свадьбе в Алматинской области

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На свадебном торжестве в Уйгурском районе произошла пьяная потасовка, в которой погиб 26-летний парень. В убийстве подозревается один из гостей, установленный и помещенный правоохранителями под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

12 декабря в центральную больницу Уйгурского района доставили 26-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь.

Несмотря на усилия медиков, пациент скончался, не приходя в сознание. Как выяснилось, смертельное ранение молодой человек получил во время свадьбы в одном из ресторанов села Чарын.

В убийстве подозревается один из гостей торжества, которым оказался 26-летний односельчанин погибшего. Его уже задержали.

"Между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в серьезную потасовку. Подозреваемый пояснил, что он находился в алкогольном опьянении. Увидев ссору знакомых, взял складной нож и ввязался в конфликт.

Во время драки ударил потерпевшего ножом в область сердца. В содеянном раскаивается. Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование уголовного дела проводится по ст.99 УК РК (Убийство). В отношении подозреваемого санкционирован арест на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947600-gostya-ubili-v-massovoy-drake-na-svadbe-v-almatinskoy-oblasti/