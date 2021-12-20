Главу кредитной корпорации и бизнесмена осудили по делу о хищении субсидий в Туркестане

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Закончилось рассмотрение уголовного дела по двум обвиняемым в мошенническом присвоении средств, полученных в рамках государственной программы "Сыбаға", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда Туркестана.

Как установило следствие, руководитель кредитной корпорации и директор крестьянского хозяйства с 2019 года оформляли подложные документы о якобы приобретенных породистых видах крупного рогатого скота в России.

Этот скот предназначался для фермеров Туркестанской области, на его закуп из бюджета предусматривались субсидии по государственной программе.

Однако обвиняемые, получив деньги, поставками коров и быков из России фактически не занимались. Но внесли в отчетную документацию ложные данные о наличии 155 голов КРС ценных пород, тем самым причинив ущерб государству на сумму 22,5 млн тенге.

В середине 2021 года незаконные операции были выявлены сотрудниками департамента экономических расследований. Оба мужчины были привлечены к ответственности за мошенничество в крупном размере.

По делу о незаконном присвоении субсидий проходили также ряд других соучастников, в отношении которых дела выделены в отдельное производство.

В ходе расследования оба обвиняемых полностью признали свою вину, возместили весь ущерб.

Суд приговорил каждого к сроку в 5 лет. Однако с учетом первой судимости, возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств осужденным предоставлен испытательный срок. Приговор еще может быть обжалован сторонами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947567-glavu-kreditnoy-korporatsii-i-biznesmena-osudili-po-delu-o-hischenii-subsidiy-v-turkestane/