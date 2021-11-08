Предприятия незаконно получили субсидии на 380 млн тенге в Туркестанской области (видео)

Кадр из оперативного видео: АФМ РК

8 сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 миллионов тенге в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Туркестанской области в отношении руководителей восьми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий по госпрограмме "Сыбаға".

По данным следствия, они внесли ложные сведения при подаче заявок, то есть предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из России.

Между тем, по информации областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, данные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.

В результате чего крестьянским хозяйствам были незаконно выплачены субсидии в размере более 380 миллионов тенге. При этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941163-predpriyatiya-nezakonno-poluchili-subsidii-na-380-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti-video/