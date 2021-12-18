Перестрелка в Кызылординской области: арестованы 9 подозреваемых

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Кызылординской области арестованы девять подозреваемых в особо тяжком преступлении, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В МВД напомнили, что 15 декабря в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения.

"Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.24, ч.3 ст.99 УК РК “Покушение на убийство”, начато досудебное расследование.

В результате оперативных действий сотрудников полиции по “горячим следам” восемь подозреваемых задержаны", - сообщили в полиции.

Стражи порядка добавили, что раненые подростки были своевременно доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две несовершеннолетние находятся под наблюдением медиков. В настоящее время их состояние стабильное.

"Кроме этого, в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан основной подозреваемый в совершении данного преступления с применением огнестрельного оружия, который признался в содеянном", - сообщили полицейские.

По информации стражей порядка, у него изъято орудие преступления в качестве вещественного доказательства.

"В соответствии с требованиями статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (основания задержания) в отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается", - говорится в сообщении МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947303-perestrelka-v-kyzylordinskoy-oblasti-arestovany-9-podozrevaemyh/