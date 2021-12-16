Трое подростков получили огнестрельные ранения в Кызылординской области

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Вечером 15 декабря в поселке Торетам возле остановки неизвестные применили оружие. В результате чего трое несовершеннолетних получили дробовые ранения и были доставлены в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 декабря около 18.00 часов. В результате применения оружия возле остановки в поселке Торетам трое подростков оказались в больнице с дробовыми ранениями.

Полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемых. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.24, ч.3 ст.99 (Покушение на убийство) УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в департаменте полиции Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947184-troe-podrostkov-poluchili-ognestrelnye-raneniya-v-kyzylordinskoy-oblasti/