Житель Семея хотел купить водительские права за 100 тыс. тенге и потерял деньги

Иллюстративное фото: polisia.kz

Житель Семея хотел купить водительские права и нашел человека, который его в итоге обманул. Молодой человек обратился в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В начале декабря на оперативный канал управления полиции Семея обратился 21-летний житель города.

Парень рассказал, что малознакомый молодой человек, находясь на улице Дулатова, воспользовался его доверием, взял у него 100 тысяч тенге на изготовление водительских прав, но потом исчез вместе с деньгами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемого, им оказался 22-летний горожанин. Он признался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на собственные нужды.

В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947072-zhitel-semeya-hotel-kupit-voditelskie-prava-za-100-tys-tenge-i-poteryal-dengi/