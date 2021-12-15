Пообещала "раскрутить" деньги: мошенница обманула жительницу Шымкента на 500 тыс. тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жительница Шымкента потеряла 500 тыс. тенге, доверившись аферистке. Мошенница обещала "раскрутить" деньги, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть Мактааральского РОП. Она сообщила, что неизвестная написала ей в мессенджере WhatsApp и предложила вложить деньги для получения прибыли. За 10 дней незнакомка обещала 100-процентную прибыль.

Горожанка отдала ей 500 тыс. тенге. После женщина перестала выходить на связь.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, и решила обратиться в полицию. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество".

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую местную жительницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947055-poobeschala-raskrutit-dengi-moshennitsa-obmanula-zhitelnitsu-shymkenta-na-500-tys-tenge/