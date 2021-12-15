Судью взяли под стражу после вынесения приговора в Кызылординской области

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В Кызылординской области вынесен приговор в отношении судьи Шиелийского районного суда Гульнур Курманбай и ее секретаря Кыдыралиевой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

По информации ведомства, 10 декабря вынесен обвинительный приговор в отношении судьи Шиелийского районного суда Курманбай и ее секретаря Кыдыралиевой.

Первая осуждена на 2 года 6 месяцев лишения свободы, вторая - на 2 года. Секретарю отсрочено наказание на основании наличия 4 малолетних детей, в том числе 1 грудного.

Курманбай признана виновной в вынесении заведомо неправосудных судебных актов (ст.369 ч.3 УК) и служебном подлоге (ст.418 ч.1 УК). Кыдыралиева привлечена к уголовной ответственности за пособничество.

Так, судья без фактического проведения заседаний, а также при внесении ложных сведений вынесла решения по 12 гражданским делам (о признании сделок купли-продажи жилых домов и земельных участков действительными).

Наличие у подсудимых малолетних детей судом признано смягчающим обстоятельством, поэтому наказание Курманбай сокращено с 5 до 2,5 лет, а Кыдыралиевой с 4 до 2 лет.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Курманбай взята под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947049-sudyu-vzyali-pod-strazhu-posle-vyneseniya-prigovora-v-kyzylordinskoy-oblasti/