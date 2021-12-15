"С ними была девушка": серию краж автономеров совершили ночью в Темиртау

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В Темиртау полицейские задержали подозреваемых в серии краж госномеров с автомобилей. Среди них оказался несовершеннолетний и девушка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В Темиртау участились кражи госномеров. Зачастую воры орудуют по ночам, а потом вымогают деньги у автовладельцев. Некоторые соглашаются на условия злоумышленников и перечисляют средства на указанные ими счета.

"В октябре у меня украли номер с машины. Оставили записку, что для возврата нужно перечислить деньги. Я ранее слышал про такие схемы. Знал, что в полиции вряд ли помогут. Поэтому сразу закинул деньги на указанный счет, а потом написал в Telegram. Номер мне вернули", - рассказал житель города по имени Иван.

В ночь на 15 декабря в четвертом микрорайоне Темиртау были совершены новые кражи госномеров. На этот раз подозреваемых удалось задержать.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что в настоящий момент зарегистрировано семь заявлений от автовладельцев. Среди задержанных была девушка.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны три человека. Среди них есть девушка и один несовершеннолетний. В настоящее время зарегистрировано семь заявлений от владельцев автомобилей. Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.

Между тем автовладельцы в соцсетях призывают откликнуться и других пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947032-s-nimi-byla-devushka-seriyu-krazh-avtonomerov-sovershili-nochyu-v-temirtau/