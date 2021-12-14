Land Cruiser с мертвыми кабанами остановили в Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

10 декабря сотрудниками природоохранной полиции при проведении ОПМ "Сайгак" на территории Айтекебийского района остановлена автомашина Toyota Land Cruiser 80, в багажнике которой обнаружили туши кабанов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

Внедорожником управлял 36-летний житель Алгинского района. Остановили его в 210 км от села имени Жургенова. При проверке машины в багажнике обнаружили шесть туш кабанов, а также 4 охотничьих ружья и 113 патронов.

В салоне Toyota Land Cruiser находились двое пассажиров. У водителя имелось разрешение на отстрел лишь одного кабана.

Фото: ДП Актюбинской области

По факту незаконной охоты проводятся следственные действия по ст.337 ч.3 УК РК. По данной статье грозит наказание до 5 лет заключения, конфискация имущества и лишение права в течение 5 лет занимать определенные должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946886-land-cruiser-s-mertvymi-kabanami-ostanovili-v-aktyubinskoy-oblasti/