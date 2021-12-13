Платежный терминал пытались взломать в Алматы

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В Алматы попытались вскрыть один из платежных терминалов. На месте преступления задержали мужчину с инструментами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Как рассказал патрульный полицейский Данияр Кабдолин, стражам порядка поступила информация о том, что по адресу Айнабулак-1 13/1 вскрывают терминал.

Правоохранители оперативно прибыли к месту преступления и задержали там мужчину 1997 года рождения.

Задержанный пояснил стражам порядка, что разобрать терминал его якобы попросил неизвестный. Этот аргумент в полиции сочли неправдоподобным. В полиции отметили, что при мужчине были найдены инструменты: лом, молоток и стамеска.

Осмотр устройства показал, что с терминала удалось снять экран и выбить металлический замок, однако сама будка осталась закрытой.

Для выяснения всех обстоятельств фигуранта доставили в УП Жетысуского района. Следователи проверят показания задержанного.

Также в ДП обратили внимание на то, что в прошлом у 25-летнего подозреваемого уже была судимость за совершение кражи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946765-platezhnyy-terminal-pytalis-vzlomat-v-almaty/