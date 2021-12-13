Руководство одной из авиакомпаний оштрафовали на 2 млн тенге в Казахстане

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Сотрудники миграционной полиции выявили факт трудоустройства гражданина Узбекистана 1980 года рождения на работу, которая не соответствовала должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, за совершение правонарушения руководство одной из авиакомпаний страны привлекли к ответственности по части 2 статьи 519 КоАП РК - их оштрафовали на 700 МРП (2 041 900 тенге).

"Также к административной ответственности привлечен и гражданин Узбекистана, на которого составлен протокол и наложен штраф в размере 25 МРП (72 925 тенге)", - добавил генерал-майор полиции.

Бекиев указал, что данное правонарушение было установлено в рамках ОПМ "Мигрант", которое проводится для выявления нарушений правил пребывания в Казахстане.

За время проведения мероприятия к ответственности по статье 517 КоАП РК привлекли 162 иностранца, из которых 151 человек из стран СНГ и 11 человек из стран дальнего зарубежья.

За пределы республики в итоге выдворили 25 иностранцев. Еще 36 казахстанцев наказали за нарушение законодательства по приему иностранцев и лиц без гражданства на работу (статья 518 КоАП РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946761-rukovodstvo-odnoy-iz-aviakompaniy-oshtrafovali-na-2-mln-tenge-v-kazahstane/