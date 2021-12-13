Карагандинка отдала 12 млн тенге "гадалке", которой оказался мужчина

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Жительница Караганды отдала "гадалке", которой оказался 23-летний парень, 12 миллионов тенге. Не дождавшись эффекта от "магических ритуалов", женщина обратилась в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

7 декабря к правоохранителям обратилась 41-летняя карагандинка. Она рассказала, что в социальных сетях заинтересовалась объявлением о "бесплатном гадании". Заявительница была уверена, что его разместила женщина.

В итоге жительница города за несколько приемов перечислила непонятно кому 12 млн 266 тысяч тенге. Эти деньги якобы нужны были на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Однако заказы так и оказались невыполненными.

Поняв, что стала жертвой обмана, карагандинка обратилась в полицию. 10 декабря стражи порядка задержали "гадалку". Провидицей оказался 23-летний парень.

Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946661-karagandinka-otdala-12-mln-tenge-gadalke-kotoroy-okazalsya-muzhchina/