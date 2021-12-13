Вынесен приговор по резонансному делу об убийстве в Алматинской области

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40-летний житель Алматинской области задержан и осужден на 20 лет по обвинению в убийстве и разбое, совершенных им четыре года назад. О ходе расследования резонансного преступления рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В октябре 2017 года в Каратальском районе на дом 65-летнего жителя села Ортатобе было совершено разбойное нападение.

Пожилой мужчина был убит. Его обнаружили связанного по рукам и ногам с несколькими рублеными и ножевыми ранениями. Из дома пропали около 50 тысяч тенге, дубленка, кожаная куртка, старый галстук и сотовый телефон.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс в районе. Полицейские подключили наиболее опытных оперативников и следователей областного департамента и Каратальской районной полиции. Но, несмотря на усилия правоохранителей, выйти на след преступника первые несколько месяцев не удавалось.

"В феврале этого года был установлен и задержан 40-летний односельчанин потерпевшего, ранее судимый за сбыт наркотиков. Следственный судья, выслушав доводы полицейских и сотрудников прокуратуры, санкционировал его арест.

Специалисты представили исследования экспертиз. В конце лета уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ходе судебного процесса подозреваемый продолжал отрицать свою причастность к убийству и придумывал ложные алиби. Его доводы были тщательно проверены, но не нашли своего подтверждения.

Алматинский областной суд по уголовным делам признал мужчину виновным в разбойном нападении и убийстве. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС чрезвычайной безопасности.

В начале декабря приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946650-vynesen-prigovor-po-rezonansnomu-delu-ob-ubiystve-v-almatinskoy-oblasti/