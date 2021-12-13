Покупатель во время конфликта в магазине получил удары ножом в спину в Алматинской области

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В Алматинской области в результате конфликта в магазине один человек получил колото-резаные ранения. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью 28 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Каскелена поступил 35-летний житель станции Шамалган с проникающими колото-резаными ранами грудной клетки сзади.

Факт был зарегистрирован по ст.24 ч.3, ст.99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство".

Правоохранители установили подозреваемого - 37-летнего жителя Илийского района, проживающего на дачах садоводческого общества "Кокжиек".

7 декабря он был задержан на рынке "Алтын орда" и водворен в изолятор временного содержания.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что, выпив шесть бутылок пива, пришел в магазин. Там ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавцу.

В ходе конфликта подозреваемый, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. Потом скрылся с места происшествия и выбросил нож. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946633-pokupatel-vo-vremya-konflikta-v-magazine-poluchil-udary-nozhom-v-spinu-v-almatinskoy-oblasti/