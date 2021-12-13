Фуру из Казахстана с контрафактными носками на 120 млн тенге задержали на границе с Россией

Фото: utu.customs.gov.ru

Следовавшую из Казахстана в Ингушетию фуру задержали на казахстанско-российской границе. В большегрузе российские таможенники обнаружили контрафактный товар на 20 миллионов рублей, сообщает официальный сайт Уральского таможенного управления.

"Более 5 тысяч спортивных носков от казахстанских недобросовестных предпринимателей так и не доехали до места разгрузки. При досмотре транспортного средства сотрудники мобильных групп таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike", - говорится в сообщении российского ведомства.

Поясняется, что собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие оригинальность продукции.

"Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили в 20 миллионов рублей", - рассказали в таможне.

Отмечается, что материалы по данному факту переданы в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946571-furu-iz-kazahstana-s-kontrafaktnymi-noskami-na-120-mln-tenge-zaderzhali-na-granitse-s-rossiey/