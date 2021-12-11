89 иностранцев выслали из Казахстана за незаконное пребывание в Алматы

Мигранты. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Полицейские отправили на родину 89 иностранцев, которые по решению суда должны были покинуть Казахстан, но проигнорировали это требование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Как пояснил начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов, эта процедура проводится совместно с консульскими службами других государств.

В частности, консульства помогают организовать транспортировку правонарушителей до границы Казахстана. Для этих целей предоставляется многоместный автобус.

"Отметим, что некоторым лицам консульствами были выданы свидетельства о возвращении на родину. Это не первая наша практика", - рассказал Бутунчинов.

Также указывается, что в Алматы с 6 декабря проводится ОПМ "Мигрант", цель которого - выявление каналов нелегальной миграции иностранцев, а также фактов их незаконного привлечения к труду.

"Всего за 5 дней отработки к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 1116 иностранцев. За пределы страны выдворено 89 иностранных граждан.

За непринятие мер по обеспечении законности пребывания иностранцев в РК к ответственности привлечено 417 принимающих лиц, а за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы оштрафованы 48 работодателей", - резюмировал полковник Бутунчинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946489-89-inostrantsev-vyslali-iz-kazahstana-za-nezakonnoe-prebyvanie-v-almaty/