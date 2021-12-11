Подозреваемого в краже 115 лошадей в Павлодарской области нашли в Москве

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Спустя три года поисков казахстанские полицейские смогли найти подозреваемого в краже 115 лошадей. Он находился на территории Москвы.

Как передает телеканал "Астана", преступление произошло три года назад: неизвестный украл 115 лошадей в Прииртышье, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Все это время ему удавалось успешно заметать следы, однако совместными усилиями казахстанских полицейских и их коллег из московского уголовного розыска подозреваемого сельчанина удалось разыскать.

Отмечается, что его задержали на одной из станций московского метрополитена.

"Проводится ряд необходимых проверок, по результатам которых будет решен вопрос об экстрадиции в РК подозреваемого.

С начала текущего года сотрудниками оперативного блока ДП Павлодарской области задержаны 96 преступников, скрывшихся от органов уголовного преследования", - сообщила телеканалу официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

Если сельчанина признают виновным, за кражу в особо крупном размере ему грозит до семи лет тюрьмы.

Следователи также проверят причастность подозреваемого в скотокрадстве к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946472-podozrevaemogo-v-krazhe-115-loshadey-v-pavlodarskoy-oblasti-nashli-v-moskve/