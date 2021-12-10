Напавшего на школу "казанского стрелка" признали вменяемым

Ильназ Галявиев. Фото: Alexey Nasyrov/Anadolu Agency/Getty Images

Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", – сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, парень полностью признал вину и заявил, что раскаивается.

"В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката", – пояснила собеседница агентства.

Ранее Галявиеву предъявили окончательное обвинение.

Напомним, 11 мая в одной из школ Казани открыли стрельбу. Погибли 9 человек, 7 из них – дети, более 20 получили ранения.

Подозреваемого задержали сразу – им оказался 19-летний выпускник этой же школы Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что два месяца назад "осознал себя богом". Юноша также признался, что "всегда всех ненавидел".

Этим летом Галявиева признали невменяемым на момент совершения массового убийства. При этом сообщалось, что парень неоднократно жаловался врачам на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года, как отмечали близкие, он стал агрессивным и вспыльчивым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946428-napavshego-na-shkolu-kazanskogo-strelka-priznali-vmenyaemym/