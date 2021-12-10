Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву предъявили окончательное обвинение

Ильназ Галявиев. Кадр из видео: telegram-канал Life Shot

Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение по четырем статьям, передает РИА Новости.

"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 223.1, частью 1 статьи 222.1, частью 2 статьи 167 УК РФ", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

19-летний Ильназ Галявиев устроил крупнейшее за последние годы в России массовое убийство в школе. В результате преступления погибли семь учащихся гимназии №175 и два преподавателя, 24 человека пострадали.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - добавила Петренко.

Галявиеву вменяется изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества, покушения на убийства, убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом. Ранее его признали вменяемым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946375-ustroivshemu-strelbu-v-kazanskoy-shkole-galyavievu-predyavili-okonchatelnoe-obvinenie/