Взрослый мужчина напал на пятилетнего ребенка в алматинском ТРЦ

Мужчина толкнул ребенка. Кадр из видео: facebook.com/groups/crimeqaz

В одном из алматинских ТРЦ взрослый мужчина напал на ребенка – момент запечатлела камера видеонаблюдения. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

О случившемся стало известно из публикации Facebook-сообщества "Криминальный Казахстан". В посте говорится, что произошел инцидент на детской площадке ТРЦ "Dostyk Plaza".

"Он (мужчина – прим. ред.) ударил пятилетнего ребенка из-за того, что чужой ребенок толкнул его дочь. Он очень сильно толкнул ребенка, ребенок упал на пол, но очень быстро встал", – рассказал автор публикации.

Сообщается, что после агрессивного поведения мужчины мальчика под свою защиту взяла сотрудница парка развлечений. При этом перед уходом обидчик успел пригрозить его матери.

"Уходя, мужчина призвал женщину правильно воспитывать своих детей, иначе он за свою дочь "всех разорвет""Уходя, мужчина призвал женщину правильно воспитывать своих детей, иначе он за свою дочь "всех разорвет", – говорится в тексте публикации.

Сообщается, что мама мальчика обратилась в полицию.

В пресс-службе департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что заявление от родительницы поступило 9 декабря. По данному факту проводится проверка.

"Данный факт принят в производство сотрудниками отдела местной полицейской службы УП Медеуского района. По результатам проверочных мероприятий по делу будет принято окончательное решение", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946420-vzroslyy-muzhchina-napal-na-pyatiletnego-rebenka-v-almatinskom-trts/