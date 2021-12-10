Пришлось стрелять: дебошир натравил алабая на полицейского в Алматинской области

Кадр из видео: polisia.kz

Пьяный житель Алматинской области натравил алабая на полицейского. Сейчас дебошир водворен в изолятор временного содержания, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью 6 декабря полицейский выехал на вызов о семейном скандале в селе Теренкара Талгарского района.

Во дворе частного дома сотрудник подвергся нападению алабая, натравленного пьяным хозяином жилища.

Страж порядка, действуя в соответствии с законом, из табельного оружия выстрелил в собаку.

Данный факт зарегистрирован по ст.380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

45-летнего владельца животного водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946385-prishlos-strelyat-deboshir-natravil-alabaya-na-politseyskogo-v-almatinskoy-oblasti/