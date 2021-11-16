Экспертиза признала Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, вменяемым

Ильназ Галявиев в зале суда. Фото: Alexey Nasyrov/Anadolu Agency via Getty Images

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, вменяемым, передает РИА Новости.

Об этом сообщил его адвокат Владимир Богдан.

"Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел", - сказал Богдан.

После того, как Галявиева признали вменяемым, он отказался от адвокатов, которых наняли ему родители. Теперь его будет защищать в суде назначенный следователем адвокат.

"Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", - сказал Богдан.

Дело, по словам Богдана, должны передать в суд уже в декабре.

Ранее в июле Галявиева признали невменяемым на момент совершения преступления. Такой вывод сделали специалисты из Центра Сербского после психолого-психиатрической экспертизы. Но при этом СК России уточнил, что данная процедура еще не была окончена.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 11 мая этого года. В результате нападения погибли семь учеников и два преподавателя. 24 человека пострадали. По оценке, Галявиеву грозит пожизненный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942471-ekspertiza-priznala-galyavieva-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-vmenyaemym/