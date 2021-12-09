Пешеходы из-за замечания напали на водителя авто в Караганде

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Два пешехода напали на водителя авто в Караганде, потому что он им сделал замечание, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

7 декабря в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные напали на водителя легкового авто.

На место происшествия прибыли стражи порядка. 50-летний потерпевший пояснил, что сделал замечание двум гражданам, которые стояли на пешеходном переходе и мешали движению транспорта.

В ответ злоумышленники несколько раз ударили мужчину и повредили его машину.

По "горячим следам" полицейские задержали подозреваемых в возрасте 33 лет и 41 года. Они сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946198-peshehody-iz-za-zamechaniya-napali-na-voditelya-avto-v-karagande/