Россиянин, выманивший миллионы у казахстанки, задержан в аэропорту Домодедово

Иллюстративное фото: pexels.com

В московском аэропорту Домодедово задержан россиянин, выманивший 5 млн тенге у жительницы Павлодара. Подозреваемый в мошенничестве находился в межгосударственном розыске, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Задержали подозреваемого оперативники Московской области. Павлодарские полицейские отметили, что эта история связана с безграничным и наивным доверием, в результате которого пострадала казахстанка. Женщина выложила аферисту немаленькую сумму.

По информации ДП региона, в январе 2020 года 60-летний житель Омска приехал в Павлодар и познакомился с женщиной.

Войдя в ее доверие и под предлогом построения общего бизнеса, россиянин выманил у нее 5 млн тенге.

Спустя 9 месяцев, окончательно устав от обещаний, женщина обратилась в полицию.

Оперативники составили ориентировку, разослали ее во все территориальные и приграничные районы страны.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945881-rossiyanin-vymanivshiy-milliony-u-kazahstanki-zaderzhan-v-aeroportu-domodedovo/