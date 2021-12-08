Изъяты авто и оружие: две преступные группы задержали в Туркестанской области (фото)

Задержанные. Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержаны две преступные группы, которые нанесли жителям ущерб на 18 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Преступные группы промышляли кражами скота в Ордабасинском и Арысском районах.

По словам заместителя начальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, сотрудники выезжали на вольные пастбища, провели тщательные розыскные мероприятия. В результате чего были задержаны пятеро подозреваемых в скотокрадстве в Ордабасинском районе, среди них организатор и соучастники.

Один из подозреваемых - житель Шымкента, ранее судимый за аналогичные преступления, а остальные - местные жители, которые являются родственниками.

На сегодняшний день установлена их причастность к хищению 26 голов лошадей на общую сумму более 10 млн тенге.

Члены группы распределяли между собой роли, разделывали краденый скот, а мясо вывозили на рынок. У них изъяли "Газель" и двух лошадей. Подозреваемых поместили под стражу. Расследование проводится по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". Также задержана скупщица.

Задержанные. Фото: ДП Туркестанской области

Во втором случае оперативники задержали преступную группу в Арысском районе. Организатора вместе с двумя подельниками обвиняют в том, что они проникли на пастбище, застрелили чужую лошадь, разделали ее на месте, а мясо погрузили в машину и сбыли двум скупщикам.

При проверке выяснилось, что трое подозреваемых оказались ранее судимыми жителями Шымкента. Задержаны и двое причастных к скупке краденого.

Стражи порядка установили, что в общей сложности преступная группа похитила 19 лошадей и нанесла ущерб сельчанам на сумму более 7,5 млн тенге. У них изъяли BMW и охотничье ружье 16 калибра. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Задержанный. Фото: ДП Туркестанской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945858-izyaty-avto-i-oruzhie-dve-prestupnye-gruppy-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti-foto/