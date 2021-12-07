Рассмотрено дело братьев, державших в страхе село в ЗКО

Выводят одного из подсудимых. Кадр из архивного видео: uralskweek.kz

Апелляционная коллегия Западно-Казахстанского суда рассмотрела жалобы осужденных и потерпевших по делу братьев Ешовых. Суд первой инстанции приговорил четырех братьев и их односельчанина к различным срокам заключения за скотокрадство и хранение боеприпасов, передает корреспондент NUR.KZ.

В апелляционной коллегии областного суда сообщили, что приговор Акжаикского районного суда обжаловали осужденные и потерпевшие. Первые просили их оправдать, другие не согласились с суммами ущерба.

"Осужденные в своей жалобе указали, что никакой скот не похищали, а просто пасли приблудившихся коней и коров. Но суд первой инстанции вынес справедливый приговор. Он остался без изменений.

Шести потерпевшим будет выплачено 10 миллионов тенге ущерба. У братьев Ешовых имелось достаточное количество скота. На их имущество был наложен арест", - заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Азат Избасаров.

Напомним, суд первой инстанции установил, что братья Берикболат, Болат, Болатбек и Баубек Ешовы вместе с Нурхатом Елеусизовым на протяжении двух лет похитили 175 лошадей и 43 головы КРС.

В деле насчитывалось 39 эпизодов. Жители Акжаикского района на суде утверждали, что многие из людей знали о том, кто крадет их скот, но братья держали в страхе все село.

44-летний Берикболат Ешов приговорен к 7 годам колонии чрезвычайной безопасности. Его младшие братья Болатбек и Болат проведут в колонии средней безопасности 6,5 лет, Баубек - 6 лет, подельник Нурхат Елеусизов приговорен к 4,5 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945787-rassmotreno-delo-bratev-derzhavshih-v-strahe-selo-v-zko/