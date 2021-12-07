Пьяную драку разогнали выстрелом из ружья в ЗКО (видео)

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На улице возле одного из кафе в Уральске произошла пьяная драка, которую один из участников в итоге разогнал выстрелом из охотничьего ружья. Об этом сообщается на официальной странице ДП ЗКО в Instagram.

По данным полиции, инцидент произошел в микрорайоне "Астана" возле ТД "Алтын Дар". В одном из местных заведений отдыхали две компании.

В определенный момент между ними возник конфликт, перешедший в драку на улице. Одну из компаний ждал в машине мужчина 1988 года рождения.

Далее, как указали правоохранители, когда он увидел драку, водитель выхватил из салона авто охотничье ружье и произвел выстрел в землю.

В этот же момент к месту происшествия подъехали полицейские и задержали всех участников потасовки, а именно мужчин 1989, 1979, 1991, 1985 и 1996 годов рождения.

В результате происшествия жертв нет, участники отделались лишь синяками.

Как рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин, в отношении мужчины, который произвел выстрел, начато досудебное расследование за стрельбу в городе. Отмечается, что его оружие зарегистрировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945784-pyanuyu-draku-razognali-vystrelom-iz-ruzhya-v-zko-video/