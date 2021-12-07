Обещала помочь с квартирой: жителей Семея обманули на 9 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жительницу Семея подозревают в совершении серии афер. Жертв обманули на сумму свыше 9 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В конце прошлого месяца в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что малознакомая женщина обманула ее. Под предлогом покупки для нее квартиры по цене ниже рыночной выманила у потерпевшей 3 млн тенге.

Вскоре по подозрению в совершении данного преступления была задержана 27-летняя жительница Семея. Ранее она была осуждена за аналогичное преступление.

На следующий день в полицию обратились еще 2 женщины. По словам потерпевших, злоумышленница в конце февраля и в конце августа по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму свыше 6,8 млн тенге.

По данному факту ведется расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945743-obeschala-pomoch-s-kvartiroy-zhiteley-semeya-obmanuli-na-9-mln-tenge/