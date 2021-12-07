Подробности убийства женщины с двумя детьми озвучили в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Уголовное дело по факту убийства женщины и двух детей сейчас рассматривают в Павлодаре с участием присяжных заседателей. На слушании стало известно, что погибшая получила 26 ножевых ранений, 18 из которых были смертельными, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

На заседании сегодня рассказали жуткие подробности из заключений судмедэкспертов. На погибшей насчитали 26 ножевых ранений. Смертельного удара было достаточно и одного, однако она получила таких 18.

Допрашивали и самих экспертов, которые проводили исследования. На многие уточняющие вопросы суда, к примеру, сколько ударов получили дети по голове, специалисты не смогли ответить. Пояснили, что определить это было сложно, так как тела быстро разлагались.

"Умеренные гнилостные изменения были. Потому что это было лето, это была закрытая квартира, жарко", - пояснил один из экспертов на слушании.

Напомним, в июле этого года в одной из квартир в Аксу нашли убитыми мать с двумя детьми в возрасте 5 и 7 лет.

Позже был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний мужчина из числа знакомых семьи. В полиции отметили, что он в ходе ссоры нанес ножевые ранения сначала женщине, а потом и детям, которые проснулись из-за шума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945729-podrobnosti-ubiystva-zhenschiny-s-dvumya-detmi-ozvuchili-v-pavlodare/